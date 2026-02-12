Trump'ın ambargo hamlesine Rusya'dan yanıt: Küba'ya petrol sevkıyatı başlıyor!

Rusya’nın, ABD’nin gümrük vergisi tehdidi sonrası yakıt sıkıntısı yaşayan Küba’ya petrol göndermeye hazırlandığı bildirildi. Sevkiyatın insani yardım kapsamında kısa sürede başlamasının beklendiği aktarıldı.

Rus gazetesi İzvestiya’nın, Rusya’nın Havana Büyükelçiliği’nden isimsiz bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, Moskova yönetimi Küba’ya petrol sevkiyatı planlıyor. Açıklamada, gönderimin insani yardım niteliğinde olacağı ve yakın zamanda başlayabileceği ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da yaptığı açıklamada, Kübalı yetkililerle ülkeye sağlanabilecek yardım seçenekleri konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtmişti.

ABD’DEN GÜMRÜK VERGİSİ KARARNAMESİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, 30 Ocak’ta sınır güvenliği, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaret başlıklarında telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Trump, 30 Ocak’ta "ulusal acil durum" ilan ederek Küba’ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına imkân tanıyan bir kararname imzalamıştı.

Donald Trump, 1 Şubat’ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesine yönelik görüşmelerin başlatıldığını açıklamış, Küba tarafı ise bu iddiayı yalanlamıştı.