Trump’ın hesabı çarşıya uymadı: ABD ekonomisinde 19 yıl sonra bir ilk

ABD’de artan enflasyon baskısı ve Batı Asya’daki savaşın enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, borçlanma maliyetlerini yükseltti. ABD Hazine Bakanlığı, 2007’den bu yana ilk kez yüzde 5 faiz seviyesinde 30 yıl vadeli tahvil ihracına çıktı.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 25 milyar dolarlık yeni 30 yıl vadeli tahvil ihalesinde en yüksek getiri yüzde 5,046 seviyesine ulaştı.

ABD’DE ÜRETİCİ ENFLASYONU YÜZDE 6’YA ÇIKTI

Aynı gün açıklanan resmi verilere göre ABD’de üretici enflasyonu nisan ayında yıllık bazda yüzde 6’ya yükseldi. Bu oran, 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak dikkat çekti. Verilerin ardından ABD tahvil getirilerinde yükseliş hızlandı.

Geçen yıl ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, seçim sürecinde faizleri düşürme vaadinde bulunmuştu. Ancak açıklanan son ekonomik veriler, beklentilerin tersine bir tabloyu ortaya koydu.

'BORCU FİNANSE ETMEK ÇOK DAHA PAHALI HALE GELİYOR'

Columbia Threadneedle portföy yöneticisi Ed Al-Hussainy, “Borcu finanse etmek çok daha pahalı hale geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil ihracı, Batı Asya’daki çatışmalar nedeniyle yakıt fiyatlarının sert yükseldiği ve bunun ABD genelinde işletme maliyetlerini artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Uzun vadeli tahviller açısından enflasyon, yatırımcıların en önemli risk unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Savaşın başlamasından bu yana 30 yıllık tahvil getirilerinde yaklaşık 0,4 puanlık yükseliş kaydedildi.

ENERJİ ŞOKU ÜRETİCİ FİYATLARINI TIRMANDIRDI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre üretici fiyat endeksi mart ayında yüzde 4,3 seviyesindeyken nisan ayında yüzde 6’ya çıktı. Savaş öncesi şubat ayında bu oran yüzde 3,4 seviyesinde bulunuyordu.

Deutsche Bank ekonomisti Brett Ryan, enerji fiyatlarındaki artışın ekonomi genelinde geniş çaplı etki yarattığını belirterek, “Satın aldığınız her şey bir noktada kamyonla taşınıyor ve bu kamyonların çoğu dizelle çalışıyor. Bu nedenle enerjinin ekonomi genelindeki yaygın etkisini görüyorsunuz” dedi.

Ryan ayrıca, “ABD’li tüketiciler için keyifli bir yaz olacak gibi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SERT ARTIŞ

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gerilim nedeniyle küresel petrol sevkiyatında aksama riskinin artması, enerji fiyatlarını yukarı taşıdı.

ABD’de benzin fiyatları galon başına 4,51 dolara yükselirken, dizel fiyatları ise 5,66 dolara ulaşarak rekor seviyelere yaklaştı.

FED FAİZ ARTIRMAK ZORUNDA KALABİLİR

56 yaşındaki finansçı Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası’nın başına geçmesine kısa süre kala açıklanan veriler, para politikası açısından zorlu bir tablo ortaya koydu.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, enflasyon baskısının sürmesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini belirtti.

Collins, “Enerji şoku, hem reel faaliyet hem de enflasyona ilişkin görünümümü olumsuz etkiledi. Ayrıca bu şok, reel faaliyete yönelik riskleri bir miktar daha aşağı, enflasyona yönelik riskleri ise daha yukarı yönlü hale getirdi” dedi.

Piyasalar, açıklanan verilerin ardından Nisan 2027’ye kadar faiz artırımı ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatladı. Bu oran hafta başında yüzde 56 seviyesindeydi.

EKONOMİSTLERDEN YENİ ENFLASYON UYARISI

Ekonomistler, savaş kaynaklı enerji şokunun fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırmaya devam edeceğini belirtiyor.

Nisan ayında yük taşımacılığı fiyatları yüzde 8,1 artarken, çekirdek üretici enflasyonu mart ayındaki yüzde 3,7 seviyesinden yüzde 4,4’e yükseldi.

Heritage Foundation ekonomisti EJ Antoni, enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer sektörlere yayıldığını belirterek, “Benzin ve dizel fiyatları bu noktada zirve yapmış olsa bile, diğer birçok fiyat aylarca yükselmeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Enerji Bakanlığı verileri de ham petrol ve benzin stoklarında beklenenden daha büyük düşüşler yaşandığını göstererek yakıt fiyatları üzerindeki baskının sürdüğüne işaret etti.