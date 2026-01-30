Trump kararını verdi: Fed başkanlığı için aday isim belli oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkan adayı olarak Kevin Warsh’ı açıkladı. Trump’ın tercihinin beklentiler doğrultusunda Warsh’tan yana olması piyasalarda yakından izlendi.

Trump, konuya ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. ABD Başkanı paylaşımında, "Kevin Warsh'ı Fed Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyarım" ifadelerini kullandı.

Trump, Kevin Warsh’ın halen Stanford Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını ve Hoover Enstitüsü’nde ekonomi uzmanı görevini sürdürdüğünü belirtti. Warsh’ın aynı zamanda Duquesne Family Office’te Stanley Druckenmiller’in ortağı olduğunu da aktardı.

Warsh’ın Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu hatırlatan Trump, adayının ekonomi ve finans alanlarında kapsamlı araştırmalara imza attığını vurguladı.

Trump, Warsh’ın İngiltere Merkez Bankası’na Birleşik Krallık’ta para politikasının uygulanmasına yönelik reform önerileri içeren bağımsız bir rapor sunduğunu, bu rapordaki önerilerin parlamento tarafından kabul edildiğini de ifade etti.

FED’DE GENÇ YAŞTA ÜST DÜZEY GÖREVLER ÜSTLENDİ

Trump, Kevin Warsh’ın 35 yaşında Fed’in en genç yönetim kurulu üyesi olduğunu anımsatarak, 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını belirtti. Bu süreçte Warsh’ın Fed’in G-20 temsilcisi olarak görev aldığını ve Asya’daki gelişmekte olan ile gelişmiş ekonomilerden sorumlu temsilci görevini yürüttüğünü aktardı.

Warsh’ın ayrıca Fed bünyesinde faaliyetlerin, personelin ve mali performansın denetlenmesinden sorumlu "idari yönetim kurulu üyesi" olarak görev yaptığını ifade eden Trump, Fed’e atanmadan önce de 2002-2006 yılları arasında dönemin ABD Başkanı’nın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak çalıştığını kaydetti.

Trump, Warsh’ın kariyerinin önceki dönemlerine de değinerek, New York’ta Morgan Stanley’nin Birleşme ve Satın Alma Departmanı’nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak görev yaptığını hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Kevin'i uzun süredir tanıyorum ve onun tarihe en büyük Fed başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olarak geçeceğinden hiç şüphem yok. Bunun ötesinde, o tam da bu rol için biçilmiş kaftan ve sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacak. Tebrikler Kevin."

SENATO ONAYI BEKLENİYOR

Trump’ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’ın göreve başlayabilmesi için Senato’nun onayı gerekiyor. Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Trump, Powell’ı 2017 yılında Fed Başkanlığı görevine getirmişti. Ancak bu yıl faiz oranlarını yeterince hızlı düşürmediği gerekçesiyle Powell’ı sık sık eleştirmişti. Warsh ise parasal genişlemeye karşı duruşuyla bilinen bir isim olarak öne çıkıyor.

KEVIN WARSH KİMDİR?

Kevin M. Warsh, 24 Şubat 2006 tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine yemin ederek göreve başladı ve 31 Mart 2011 tarihinde görevinden ayrıldı.

New York eyaletinin Albany kentinde doğan Warsh, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi’nde kamu politikaları alanında, ekonomi ve istatistik ağırlıklı olarak tamamladı ve 1992 yılında onur derecesiyle mezun oldu. Daha sonra Harvard Hukuk Fakültesi’nde hukuk, ekonomi ve düzenleyici politika kesişimine odaklanan çalışmalar yaptı ve 1995 yılında hukuk diplomasını aldı. Ayrıca Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management’ta piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında dersler aldı.

Warsh, 1995 yılında Morgan Stanley & Co.’nun birleşme ve satın almalar bölümünde göreve başladı. Sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkı sundu ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansmanı süreçlerinde aktif rol aldı.

Şubat 2002’de Morgan Stanley’deki başkan yardımcısı ve icra direktörü görevinden ayrılan Warsh, ABD Başkanı George W. Bush yönetimine katıldı. Bu dönemde Başkan’ın ekonomi politikaları özel asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi’nde icra sekreteri olarak görev yaptı. Sermaye piyasaları, bankacılık, sigorta ve menkul kıymetler alanlarında üst düzey yöneticilere danışmanlık verdi.

2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Warsh, görev süresi boyunca Fed’in G-20 temsilcisi olarak görev aldı ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde özel temsilci rolünü üstlendi.

Warsh, halen Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde seçkin misafir araştırmacı olarak görev yapıyor ve üniversitenin İşletme Fakültesi’nde ders veriyor. Ayrıca çeşitli şirketlere danışmanlık yapan Warsh, United Parcel Service (UPS) yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.