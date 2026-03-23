Trump konuştu, Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Batı Asya’daki gerilimi azaltmaya yönelik İran ile "çok iyi ve verimli görüşmeler" yapıldığını açıklamasının ardından pazartesi günü yeniden 70 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Söz konusu yükseliş, yatırımcıların askeri gerilim ve enerji arzında yaşanabilecek kesinti riskleri nedeniyle temkinli davrandığı bir ortamda gerçekleşti. Küresel piyasalarda belirsizlik artarken, riskten kaçınma eğilimi dikkat çekiyor.

ANALİSTLERDEN FAİZ VE JEOPOLİTİK RİSK VURGUSU

Analistler, piyasaların yönü üzerinde jeopolitik gelişmelerin ve faiz beklentilerindeki değişimlerin etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor. Bu faktörlerin özellikle kripto varlıkların fiyatlamasında belirleyici olduğu ifade ediliyor.

ABD tahvillerindeki oynaklığın artması ve doların güç kazanmasıyla birlikte, kripto varlıkların güvenli liman yerine daha çok risk iştahına bağlı hareket ettiği gözlemleniyor.

KRİPTO VARLIKLARDA RİSK İŞTAHI ETKİSİ

Piyasa verileri, Bitcoin ve benzeri kripto varlıkların jeopolitik koruma aracı olmaktan ziyade yatırımcıların risk alma eğilimine duyarlı varlıklar olarak öne çıktığını gösteriyor. Bu durum, fiyat hareketlerinde dalgalanmayı artıran unsurlar arasında yer alıyor.