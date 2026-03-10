Trump konuştu, petrol düştü: Fiyatlar 120 dolardan geri döndü!

Batı Asya’daki savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı sert yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın yakında sona erebileceğini söylemesiyle tersine döndü. Petrol fiyatları kısa sürede yüzde 6’nın üzerinde gerileyerek son günlerde yaşanan güçlü yükselişin önemli bir bölümünü geri verdi.

PETROL FİYATLARINDA HIZLI GERİLEME

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 düşüşle 94,4 dolara geriledi. ABD Batı Teksas tipi (WTI) ham petrol ise yüzde 6,5 değer kaybederek 88,65 dolara kadar indi.

Petrol fiyatları bir gün önce savaşın enerji arzını tehdit ettiği endişesiyle sert yükselmişti. Brent petrol 119,50 dolar, WTI ise 119,48 dolar seviyesine çıkarak 2022 yılının ortasından bu yana en yüksek seviyelerini görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda çatışmanın beklenenden daha hızlı ilerlediğini belirterek savaşın “tamamlanmış” bir aşamada olduğunu ifade etti.

Trump, öngördükleri 4-5 haftalık sürenin oldukça ilerisine geçildiğini belirterek savaşın yakın zamanda sona erebileceği yönünde mesaj verdi. Bu açıklama, petrol piyasasında arz kesintisine ilişkin en olumsuz senaryoların bir bölümünün geçici olarak zayıflamasına neden oldu.

“PETROL ÇIKIŞINA İZİN VERMEYİZ”

Trump’ın açıklamalarına İran Devrim Muhafızları’ndan sert yanıt geldi. İranlı yetkililer, savaşın ne zaman sona ereceğine kendilerinin karar vereceğini belirterek saldırıların devam etmesi halinde bölgeden “bir litre petrolün bile çıkmasına izin vermeyeceklerini” duyurdu.

Bu açıklama, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen küresel petrol sevkiyatı açısından piyasalarda belirsizliğin sürdüğüne işaret etti.

BATI ASYA’DA ÜRETİM KESİNTİLERİ BAŞLADI

Savaşın enerji üretimine etkileri de giderek belirginleşiyor. Irak, güney petrol sahalarındaki üretimi yüzde 70 azaltarak günlük 1,3 milyon varile düşürdü.

Kuveyt ve Suudi Arabistan da güvenlik gerekçeleriyle üretimde kısıntıya giderken, bölgedeki petrol arzının daralabileceğine yönelik endişeler devam ediyor.

G7 ÜLKELERİ PİYASAYI YAKINDAN İZLİYOR

Enerji fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin ardından G7 ülkeleri, piyasada aşırı dalgalanma görülmesi halinde “gerekli önlemleri almaya hazır olduklarını” açıkladı. Ancak bu aşamada stratejik petrol rezervlerinin devreye alınmasına ilişkin net bir taahhüt verilmedi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları gün içinde bir miktar toparlanma gösterse de düşüş eğilimi devam ediyor. Brent petrol yüzde 4,78 düşüşle 93,57 dolar, WTI ise yüzde 4,7 gerilemeyle 89,51 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Capital Economics, İran’daki çatışmanın petrol fiyatları üzerinde ciddi belirsizlik yarattığını belirtti.

CE’nin yayımladığı araştırma notunda, en olası senaryonun çatışmanın birkaç hafta içinde sona ermesi olduğu ifade edildi. Notta, İran’daki iç baskılar veya hızlı bir askeri yenilginin ABD ya da İsrail’e teslimiyete yol açabileceği belirtildi. Bu senaryoda petrol fiyatlarının hızla varil başına 65 dolara kadar gerileyebileceği öngörüldü.

Bununla birlikte çatışmanın uzaması ve Körfez’deki enerji altyapısının zarar görmesi durumunda Brent petrolün önümüzdeki altı ayda ortalama 150 dolar seviyesine çıkabileceği uyarısı yapıldı.