Trump’tan ABD vatandaşlarına büyük vaat: 'Kişi başına en az 2 bin dolar...'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüksek gelirli olan kişiler hariç, kişi başına en az 2 bin dolarlık bir temettü herkese ödenecek” ifadelerini kullandı.

ABD medyası, bu ödemelerin yapılabilmesi için Kongre’nin onayına ihtiyaç duyulacağını belirtti.

HAZİNE BAKANI BESSENT’TEN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın temettü vaadinin doğrudan para dağıtımı yerine vergi muafiyetleriyle sağlanabileceğini ifade etti. Bessent, bu desteğin “bahşişlere, fazla mesaiye ve sosyal güvenlik gelirlerine vergi uygulanmaması veya araç kredilerinde faiz indirimi” gibi yollarla yansıyabileceğini söyledi.

YÜKSEK MAHKEME TARİFELERİ GÖRÜŞÜYOR

Trump yönetiminin “kurtuluş günü tarifeleri” olarak adlandırılan ithalat vergileri 2 Nisan’da yürürlüğe girdi ve bazı ürünlerde yüzde 10 ila 50 arasında vergi uygulanmaya başladı. Ancak bu tarifelere karşı açılan davalar Yüksek Mahkeme’de tartışılıyor. Mahkeme, vergilerin yasallığı konusunda şüphelerini dile getirirken Trump, tarifelerin kaldırılmasının ABD için “felaket” olacağını savundu.

TRUMP GELİRLERİNİ BORÇ ÖDEMEDE KULLANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda, tarifelerden elde edilen gelirlerle ülkenin 37 trilyon dolarlık borcunun azaltılabileceğini ileri sürdü. Hazine Bakanı Bessent ise bu gelirlerin birkaç yıl içinde trilyon dolarlara ulaşabileceğini ancak asıl hedefin “adil ticaret dengesi” sağlamak olduğunu vurguladı.