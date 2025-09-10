Trump’tan Avrupa Birliği’ne gümrük vergisi çağrısı: Çin ve Hindistan hedefte!

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Avrupa Birliği (AB) yetkililerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e baskı uygulamak amacıyla Çin’e yüzde 100’e varan gümrük vergileri uygulanmasını önerdi. Trump, AB’yi Hindistan’a da benzer şekilde geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya teşvik ettiğini iletti.

ÇİN VE HİNDİSTAN KRİTİK ROL OYNUYOR

Çin ve Hindistan, Rus petrolünün başlıca alıcıları olarak, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ekonomisini ayakta tutmasında kritik rol oynuyor. Trump, bu talebini konferans görüşmesi yoluyla AB yaptırımlar elçisi David O’Sullivan ve diğer AB yetkililerine iletti. AB heyeti şu anda yaptırımların koordinasyonunu görüşmek üzere Washington’da bulunuyor.

AB STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

ABD’nin çağrısı kabul edilirse, gümrük vergileri yoluyla Rusya’ya baskı uygulanması stratejisinde AB’nin tercih ettiği yaptırımların rolünde değişiklik yaşanacak. AB diplomatı, ABD’nin “Biz bunu yapacağız ama siz de bizimle birlikte hareket etmelisiniz” mesajını ilettiğini aktardı.

ÇİN’DEN KARŞIT AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin bu tür ekonomik baskı girişimlerine kesin olarak karşı olduğunu belirterek, Rusya ile ilgili tartışmalarda Çin’in kullanılmasını reddetti.

TRUMP’IN TEHDİT VE ELEŞTİRİLERİ

Trump sık sık Hindistan ve Çin’in Rus ham petrolü alımlarını cezalandırmak için gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Yaz aylarında Hindistan’a uygulanan gümrük vergilerini artırsa da, daha ağır cezai seçenekleri henüz devreye koymadı.

TİCARET VE DİPLOMASİ MESAJI

Trump, Avrupa’nın Rusya’dan tamamen kopmadığını eleştirirken, AB’nin enerji bağımlılığını sona erdirme kararlılığına rağmen geçen yıl gaz ithalatının yaklaşık yüzde 19’unun Rusya’dan sağlandığını hatırlattı. Salı günü sosyal medyada ABD ve Hindistan arasındaki ticaret engellerinin kaldırılması için çalışıldığını paylaşan Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini de ekledi.