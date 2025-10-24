Trump’tan Çin’e yeni ticaret soruşturması: 'Başka yollarla da karşılık verebilirim'

The New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin’in 2020’de imzalanan ticaret anlaşmasının şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle ticaret soruşturması açmaya hazırlandığını bildirdi.

NYT, haberinde konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırarak, ABD’nin Çin’in anlaşmaya uyumu ile ilgili soruşturma üzerinde çalıştığını yazdı. Haberde, soruşturmanın bugün duyurulmasının beklendiği belirtildi.

GERGİNLİK ARTIŞI BEKLENİYOR

Soruşturmanın, ABD ve Çin arasında ek gümrük vergileri ve ticari gerilime yol açabileceği vurgulandı. Adım, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in gelecek hafta yapılması beklenen görüşmesi öncesine denk geldi.

Haberlerde ayrıca, bu tür soruşturmaların tamamlanmasının aylar alabileceği tahminine yer verildi. 2022 verileri, Çin’in ABD uçakları, soya fasulyesi, enerji, hizmetler ve diğer ürünleri satın alma taahhütlerini yerine getirmediğini gösteriyor.

TRUMP’IN UYARILARI

Trump, Şi ile “çok adil” bir anlaşma ve “çok güçlü bir ticaret anlaşması” yapmayı düşündüğünü belirterek, anlaşma sağlanamazsa Çin’e 1 Kasım itibarıyla yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacağını yineledi.

Trump ayrıca, “Bence bir anlaşma yapacağız. Bizi nadir toprak elementleriyle tehdit ettiler, ben de onları tarifelerle tehdit ettim ama ayrıca başka yollarla da karşılık verebilirim, mesela uçaklarla. Çünkü uçakları için parça bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.