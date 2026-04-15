Trump’tan Fed Başkanı Powell’a sert muhtıra: Başkanlığı bırakmazsa görevden alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği röportajda hem ABD Merkez Bankası hem de İran’a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevine devam etmesi halinde görevden alınabileceğini ifade etti.

POWELL İÇİN GÖREVDEN ALMA MESAJI

Trump, Powell hakkında yürütülen sürece ilişkin açıklamasında, "Orada ne olduğunu bulmamız gerekiyor, yetersizliği ortaya koymamız şart" ifadelerini kullandı. Powell’ın görevden ayrılmaması durumunda görevden alınacağını belirten Trump, Fed yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump ayrıca Warsh’ın gelecek hafta onaylanmasını beklediğini belirterek, bu sürecin tamamlanması halinde faizlerin düşebileceğini öngördüğünü dile getirdi.

İRAN SAVAŞI İÇİN 'YAKINDA BİTEBİLİR' MESAJI

İran ile yaşanan çatışmalara da değinen Trump, savaşın "çok yakında" sona erebileceğini söyledi. Sürecin "bitimine çok yakın" olduğunu ifade eden Trump, gelişmelerin kısa sürede sonuçlanabileceğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE DIŞ POLİTİKA MESAJI

Trump, Hürmüz Boğazı’nın açıldığını açıklarken, ABD’ye yönelik yardım taleplerine olumsuz yanıt veren ülkelerle ilişkilerin eski seyrinde devam etmeyeceğini vurguladı.