Trump’tan yeni gümrük vergisi kararı: O ürünlere yüzde 100 vergi yolda!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Ekim itibarıyla bazı ürünlere uygulanacak gümrük vergilerini duyurdu. Trump, “Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK KAMYON ÜRETİCİLERİ HEDEFTE DEĞİL

Trump, Peterbilt, Kenworth, Freightliner ve Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağını belirterek, ulusal güvenlik ve ekonomik nedenlerle ABD’li kamyoncuların mali açıdan güçlü olmasının önemine değindi.

MUTFAK, BANYO VE MOBİLYA ÜRÜNLERİNE YÜKSEK VERGİ

1 Ekim’den itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ile ilgili ürünlere yüzde 50, döşemeli mobilyalara ise yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, “Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız” dedi.

İLAÇLARDA YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

ABD’de üretim tesisi bulunmayan şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıklayan Trump, “‘İnşa etme’, ‘temel atma’ veya ‘inşaat halinde’ olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, inşa süreci başlamışsa bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak” ifadelerini kullandı.