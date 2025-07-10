Trump ve Lula karşı karşıya: En yüksek gümrük vergisi Brezilya'ya!

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Uygulamanın 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya yazdığı mektubu yayımladı. Trump açıklamasında, “Brezilya'nın özgürce yapılan seçimlere ve Amerikalıların temel ifade özgürlüğü haklarına yönelik sinsi saldırıları nedeniyle ABD'ye gönderilen tüm Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerine yer verdi.

'CADI AVI' SU ÇLAMASI

Trump mektubunda ayrıca, Lula’nın aşırı sağcı eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı bir “cadı avı” başlattığını öne sürdü. Bolsonaro’nun, Lula yönetimine karşı darbe girişiminde bulunmaktan yargılanıyor olması ise iki ülke arasındaki siyasi gerilimi daha da tırmandırdı.

'BREZİLYA VESAYET KABUL ETMEZ'

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi. Lula, Brezilya’nın egemenliğine ve bağımsız kurumlarına müdahale edilemeyeceğini vurgulayarak, “Brezilya, bağımsız kurumlara sahip egemen bir ülkedir ve hiçbir şekilde vesayet kabul etmeyecektir. Gümrük vergilerini tek taraflı olarak artırmaya yönelik her türlü tedbire Brezilya'nın Ekonomik Karşılıklılık Yasası çerçevesinde yanıt verilecektir” dedi.

Ayrıca, ABD’nin Brezilya’ya karşı ticaret fazlası verdiğini savunarak, Trump’ın iki ülke arasındaki ticaret dengesine yönelik eleştirilerini asılsız olarak değerlendirdi.

ABD’DEN EN Y ÜKSEK ORANLI VERG İ KARARI

Trump, hafta başında 14 ülkeye, ardından 7 ülkeye daha yüzde 20 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda yeni gümrük vergileri uygulayacaklarını açıklamıştı. Brezilya için belirlenen yüzde 50’lik oran ise bu kapsamda şimdiye kadar açıklanan en yüksek gümrük vergisi oldu.