Trump'ın dönüşü Avrupa'da ticaret savaşları tehlikesi yaratıyor: Euro düşüşte!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:19

Güncelleme: 22.10.2024 - 12:19

Avrupa'da merkez bankacıları, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi durumunda yeni bir ticaret savaşı başlatma isteğinin, daha önceki dönemlere göre daha zayıf bir konumda olan bölge için ciddi tehditler oluşturabileceğinden endişe ediyor. Goldman Sachs analistleri, Trump'ın uygulayacağı gümrük vergileri ve vergi indirimleri sonucunda Euro’nun dolar karşısında yüzde 10 değer kaybedebileceğini öngörüyor.

TRUMP'IN GALİBİYETİ PARİTEYİ DÜŞÜREBİLİR

Merkez bankacıları, Trump'ın 5 Kasım seçimlerini kazanması halinde ekonomileri istikrara kavuşturmakta zorluk yaşanabileceği ve enflasyonu kontrol altına alma sürecinin karmaşıklaşabileceği endişesini taşıyor. Bu durum, yatırımcılar tarafından da gözlemleniyor. Piyasa stratejistleri, Trump'ın galibiyetinin Euro/dolar paritesini düşürebileceğini belirtiyor.

'ENFLASYON VE BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'

Bloomberg’in adının açıklanmasını istemeyen kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kıtanın farklı bölgelerindeki merkez bankacıları, Trump'ın kazanması durumunda yaşanacak olası ekonomik sarsıntılara karşı temkinli yaklaşmak zorunda kalacak. Riksbank Başkanı Erik Thedeen, seçim sonrası ABD ekonomi politikasının yönü hakkındaki endişelerini dile getirirken, “Önemli ticaret engelleri, uluslararası ticarete bağımlı olan İsveç gibi ülkeler için iyi değildir. Enflasyonu ve büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bu gündemi kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

GOLDMAN SACHS'TAN ANALİZ

Goldman Sachs, Trump'ın seçimi kazanması durumunda geniş çaplı gümrük vergileri ve yurtiçi vergi indirimleri uygulayacağını, bu senaryonun Euro’yu ABD doları karşısında yüzde 10'a kadar düşürebileceğini belirtti. Goldman Sachs analisti Michael Cahill, “Yüzde 10'luk bir küresel gümrük vergisi ve Çin’den gelen mallara yüzde 20’lik bir vergi, doları yükseltirken Euro’nun yüzde 8 ila yüzde 10 arasında değer kaybetmesine yol açabilir” dedi.