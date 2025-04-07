Donald Trump’tan Çin’e sert mesaj: 'Her şeyin sorumlusu onlar!'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin’e yönelik eleştirilerini yineledi. ABD ekonomisinin iyiye gittiğini savunan Trump, geçmiş liderleri hedef aldı.

Donald Trump’tan Çin’e sert mesaj: 'Her şeyin sorumlusu onlar!'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:16

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ekonomik göstergelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini belirterek, Çin'e sert mesajlar verdi. Trump, “Petrol fiyatları düştü, faizler düştü (yavaş hareket eden Fed faizleri daha da indirmeli!), gıda fiyatları geriledi, enflasyon YOK” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, “Uzun yıllar boyunca sömürülen ABD, halihazırda yürürlükte olan tarifeler sayesinde her hafta sömürücü ülkelerden milyarlarca dolar kazanıyor” dedi.

'AMERİKA’YI YENİDEN BÜYÜK YAPIN'

Çin’in pazarlarının çöktüğünü belirten Trump, Pekin yönetiminin tarifeleri yüzde 34 artırarak hem mevcut yüksek gümrük vergilerini daha da yükselttiğini hem de ABD’nin misilleme uyarılarını görmezden geldiğini söyledi. Trump, “Onlarca yıl boyunca iyi niyetli ABD’den fazlasıyla kazandılar. Bu duruma göz yuman eski liderlerimizi suçluyorum. Ülkemizin başına gelen her şeyin sorumlusu onlar” diyerek sözlerini “Amerika’yı yeniden büyük yapın” sloganıyla sonlandırdı.


Etiketler: #ABD #Donald Trump #Çin #faiz

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