Trump'tan Fed'e faiz uyarısı! ABD seçimleri Türk piyasalarını nasıl etkileyecek?

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:14

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:19

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan seçimler için geri sayım devam ederken başkanlık yarışı da kızıştı.

Suikast girişimin ardından anketler, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın lehine sonuç vermeye başladı.

CBS News kanalının aktardığı ankete göre, Trump'ın zihinsel ve fiziksel sağlığı tartışma konusu olan Joe Biden'ın beş puan önünde olduğu belirtildi.

SON 1 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Piyasalar da Donald Trump'ın başkanlığını fiyatlamaya başladı. Trump'ın planladığı vergi indirimlerinin ABD bütçe açığını artırması beklenirken ve bu politikanın da doları zayıflatması öngörülüyor.

Aynı zamanda Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına yönelik tahminler de varlık fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Altının ons fiyatı 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi görerek 2 bin 483 dolar ile rekor tazeledi.

Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimali kripto para birimi Bitcoin'in fiyatını da pozitif etkiledi. Bitcoin'in fiyatı 17 Temmuz'da 66 bin dolar seviyesini aşarak son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü.

FED'E FAİZ MESAJI

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın başkanlık seçimleri öncesi faiz oranlarını düşürmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Bloomberg News'e konuşan Trump, seçilmesi halinde Fed başkanının görev süresini 'doğru şeyi yapıyorsa' tamamlamasına izin vereceğini söyledi.

Fed'in seçimler öncesi faiz oranlarını indirebileceğini kabul eden Trump, "Fakat bunu yapmamaları gerektiğini biliyorlar" diye konuştu.

"YÜKSELİŞE YOL AÇTI"

ABD'de gerçekleşecek başkanlık yarışı Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor.

Ekonomi yönetimin 'yüksek faiz-düşük kur' politikası sonucunda yabancı yatırımcıların Türk piyasalarına olan ilgisi artarken seçimlerin sonucu da uluslararası fon akışının yönünü belirleyecek.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, ABD seçimlerinin piyasalara ve Türkiye ekonomisine olası etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Zelyut, altın ons fiyatının Trump'ın seçilme ihtimaliyle birlikte kayıplarını telafi etmeye başladığını belirterek, "Piyasalarda Trump'ın geleceği fiyatlanmaya başladı. Bu durum altının ons fiyatlarında dengelenme ve yükseliş sürecine yol açtı" diye konuştu.

"ORTA VADEDE OLUMLU ETKİLEYEBİLİR"

ABD'deki seçimleri Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde Trump'ın olası politikalarının Türkiye için sınırlı iktisadi etkileri olacağını savunan Evren Devrim Zelyut, asıl olarak para piyasalarında ve borsada hareketlenmelere olacağını söyledi. Zelyut, "Trump, ABD'deki para miktarını artırmaya ve şirket vergilerini düşürmeye yönelik adımlar atabilir. Bu durum dünya borsalarını ve orta vadede İstanbul Borsası dahil sermaye piyasaları olumlu etkileyebilir" şeklinde konuştu.

Trump zaferinin Türkiye'ye ekonomik açıdan büyük bir etkisi olmayacağını vurgulayan Zelyut, şunları kaydetti:

"Trump, Kuzey Suriye'deki ABD askerlerinin varlığını Amerikan vergi mükelleflerinin parasını harcamak olarak görüyor. Bu nedenle Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Kuzey Irak konularında bazı kazanımlar elde edebilir. Ancak bu politik zaferin iktisadi bir etkisi olmasını beklemiyorum. Trump'ın liderliği altında Türkiye'ye herhangi bir kaynak akımı veya yardım olmayacaktır."

"FAİZ DIŞINDA TATMİN EDİCİ ADIMLAR ATILMADI"

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, Türkiye'nin yabancı sermaye çekebilmesi için enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğini dünya piyasalarına ispatlaması gerektiğinin altını çizdi.

Mevcut hükümetin atacağı adımların Türkiye ekonomisi için daha belirleyici olacağını vurgulayan Zelyut, "Hükümet şu ana kadar faiz artırma dışında tatmin edici adımlar atmadı. Bu nedenle ekonomik sıkıntılarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.