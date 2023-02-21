TSB Başkanı Benli: Sigorta sektörü hasar ödemelerine başladı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:43

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:43

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atilla Benli, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdüklerini, yüzyılın en büyük afetiyle karşı karşıya olduklarını ancak sigorta sektörünün bugünler için var olduğunu aktardı.

Sektör olarak, bölge ekipleri, paydaş kurumlar, acenteler ve uzmanlarla sahada olduklarına işaret eden Benli, hasar gören sigortalıların hayatlarını kolaylaştırmak için üzerlerine düşen görevleri ivedilikle yaptıklarını, sektörün hasar ödemelerine başladığını duyurdu.

Benli, şunları kaydetti:

"Zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi için tüm sigorta şirketleri olarak hasar sürecin hızlandırılmasından, çağrı merkezlerinde depremden zarar görenlere ayrı hatların açılmasına ve bölgede hasar iletişim merkezlerinin kurulmasına kadar bir dizi önlem aldık ve almaya devam ediyoruz.

Sigorta sektörü ekonomik devamlılığın sağlanmasında en önemli sektör konumunda. Zorunlu deprem sigortasının yanında deprem teminatı içeren, kasko, yangın, hayat ve ferdi kaza sigorta poliçelerini de hesaba kattığımızda bölgede deprem teminatı içeren toplam poliçe sayısı 4 milyon civarında.

Maalesef sigortanın öneminin böyle zamanlarda daha iyi anlaşıldığını, hasarların telafisinin ana işleri olduğunu ve bunu poliçe şartları doğrultusunda en iyi şekilde yapacaklarını vurgularken, sigorta sektörü olarak, kayıpların giderilmesi ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan seferberlikte üzerimize düşen görevleri birlik ruhu ile yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz."

Sigorta sektörünün de, depremlerin hemen ardından toplanılan ayni ve nakdi yardımları Kızılay ve AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırdığını bildiren Benli, Birliğe üye şirketlerin, "Sigorta Kıymet Bilmektir." anlayışıyla depremin ilk anlarından itibaren bölgeye önemli düzeyde ayni ve nakdi destekte bulunduğunu ifade etti.

MOBİL HASAR ÖDEME NOKTALARI KURULDU

Benli bu süreçte yardımların yanı sıra hasar tespiti ve ödemelerinin hızlandırılmasının kritik önemde olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"???????Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları afet bölgesindeki hasar tespitine devam ediyor. Biz de süreçleri hızlandırmak için Bakanlığın raporlarına ve DASK ödemelerine paralel aksiyonlar alıyoruz. Deprem sonrasında DASK hasar ödemelerine hızlıca başlandı. Ayrıca birçok şirketimizin 'mobil hasar destek noktaları' da bölgede devreye girdi. Şirketlerimizin hasar yöneticileri ile 200'den fazla eksperimiz sahada tespitlerini yapıyorlar. 1.000’i aşkın personelimiz hem destek çalışmalarına katılıyor hem de hasar gören sigortalılarımızın hayatını bir nebze kolaylaştırmak için süreçleri ivedilikle işletiyor.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) başta olmak üzere, sigorta sektörü 'tek yürek' halinde bu olağanüstü süreci sigortalılar açısından kolaylaştırmak için canla başla çalışıyor. Sektörümüz bu tür süreçleri yönetebilecek deneyimde ve güçtedir. Çalışmalarımıza her zamanki gibi 'Sigorta Kıymet Bilmektir' anlayışımızla devam edeceğiz."