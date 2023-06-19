TÜBİTAK 15, TCDD 4 çalışan alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 15 personel istihdam edecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:55
TÜBİTAK 15, TCDD 4 çalışan alacak
Abone Ol google-news

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman ve uzman yardımcısı alınacak.

Söz konusu 15 personel, Ankara'da görevlendirilecek. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "kariyer.tubitak.gov.tr"üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 17 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü de personel alımı yapacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 4 demir yolu yapım, bakım onarım makinesi operatörü istihdam edilecek.


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

İlgili Haberler

TÜİK açıkladı: Nisan ayında ücretli çalışan sayısı azaldı

TÜİK açıkladı: Nisan ayında ücretli çalışan sayısı azaldı
Toyota'nın katı hal pili ile çalışan elektrikli aracı için tarih

Toyota'nın katı hal pili ile çalışan elektrikli aracı için tarih
Nusr-et çalışanları mobbinge uğradığını duyurdu: Hukuki yollara başvuracaklar

Nusr-et çalışanları mobbinge uğradığını duyurdu: Hukuki yollara başvuracaklar

En Çok Okunan Haberler