Toyota'nın katı hal pili ile çalışan elektrikli aracı için tarih

Yayınlanma: 14.06.2023 - 07:15

Güncelleme: 14.06.2023 - 07:15

Şirket, bu teknoloji ile otomobilin sürüş menzilini tek bir şarjla iki kattan fazla artırmayı hedefliyor. Nikkei Asia gazetesinin haberine göre Toyota, Japonya'nın Shizuoka eyaletindeki araştırma merkezinde yaptığı son basın açıklamasında, yeni nesil ve tamamen katı hal pillerini 2027 veya 2028'de pratik kullanıma sokmayı hedeflediğini duyurdu.

BİR SONRAKİ SORUN: SERİ ÜRETİM ENGELİ

Katı hal pillerinin ömrünün uzatılması konusu, bu teknolojinin ticari uygulanabilirliğe ulaşmasının önünde bir engel teşkil ediyordu. Ancak habere göre Toyota bu zorluğun üstesinden geldi. Bir sonraki sorun olarak seri üretim kapasitesinin geliştirilmesi engeli de aşılırsa elektrikli araç piyasası tablosunun yeniden çizilmesi olası görünüyor.

Haberde, 100 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanabilen ve bozulmaya karşı daha dirençli olan tamamen katı hal pillerinin 10 dakikadan kısa bir sürede şarj edilebildiği ve bir araca 1.200 kilometre boyunca güç sağlayabildiği belirtildi. Bu değer, geleneksel lityum iyon pillerin 2,4 katına tekabül ediyor.

Tamamen pilli araçları benimseme konusunda daha önce isteksiz görünen Toyota, geçen yıl dünya genelinde yalnızca 20.000 elektrikli araç satmıştı. Ancak şirket Nisan ayında bir açıklama yaparak 2026 yılına kadar 10 yeni elektrikli araç modeli tanıtmayı ve yılda 1,5 milyon adet pilli elektrikli araç satmayı planladığını duyurmuştu.¦