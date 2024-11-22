TÜİD Başkanı Kamar, altın kotasının 'ihracata darbe, kaçakçılara ödül olduğunu' söyledi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Cari açığı artırdığı gerekçesi ile 2023’ün ağustos ayında altın ithalatına getirilen kota, mücevherat sektöründe dengeleri bozdu. Kaçakçılık 35 yıl aranın ardından rekorla geri döndü. Mücevher ve kuyumculuk sektöründe yangın büyüyor. Sektörde her ay yüzlerce işletme kapanıyor. Özellikle 2025’te sektörde üretim tarafinda çalışan yaklaşık 60 bin kişinin yüzde 30’unun işsiz kalacağı öngörülüyor. Son aylarda işsiz kalanlar 4 bini aştı.

Yeni kurulan Takı Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TÜİD) Başkanı Mustafa Kamar, işletmelerin yüzde 80’inde yangın olduğunu, kapanmaların artacağını anlatarak altın kotasının ihracata darbe, kaçakçılara ödül olduğunu söyledi.

Kamar, aylık 12 ton ile uygulanan kota uygulamasına yol açan cari açığın nedeni mücevherat sektörü olmaması rağmen başta üretici ve ihracatçılar olmak üzere bedeli tüm sektörün ödediğine dikkat çekerek “Verilere bakıldığında son 5 yıldır altın ithalatında çok yüksek bir artış olduğu görülüyor. Ancak bu artışın sorumlusu biz değiliz. Merkez Bankası, son yıllarda agresif bir altın politikası izliyor. 2022’de 19 milyar dolarlık altın ithalatının 8 milyar dolarlık kısmını, 2023’te ise 29 milyar dolarlık kısmın da 10 milyar dolarını Merkez Bankası almış. Açığın asıl sorumlusu Merkez Bankası” diye konuştu.