TÜİK açıkladı: Ağustosta güven endeksinde düşüş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyurdu. Verilere göre hizmet ve perakende sektöründe güven artarken inşaat sektöründe düşüş kaydedildi.
HİZMET VE PERAKENDEDE YÜKSELİŞ
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 1,1 artışla 111,1 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü de yüzde 0,8 artarak 108,8 seviyesine çıktı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ
İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 4,0 gerileyerek 85,3 değerine indi. Böylece inşaat sektörü, ağustosta diğer sektörlerden ayrışarak düşüş gösterdi.