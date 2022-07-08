TÜİK 'Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları' verilerini yayımladı: Aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu
Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,95 oranında dolarda gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1.20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2.95 oranında dolarda gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 1.05 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın yüzde 0.08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1.25, BIST 100 endeksi yüzde 2.27 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 5.28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2.80, külçe altın yüzde 1.65 ve DİBS yüzde 0.47 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi yüzde 0.57 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3.64 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST TÜFEYE İNDİRGENDİĞİNDE EN ÇOK KAYBETTİREN OLDU
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.41 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16.75, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.22 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu.
Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33.03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23.93 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
EN YÜKSEK REEL GETİRİ DOLARDA GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17.21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 17.25, BIST 100 endeksi yüzde 24.89, Euro yüzde 27,36, mevduat faizi (brüt) yüzde 51.29 ve DİBS yüzde 52.28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 10.40 ve BIST 100 endeksi yüzde 0.21 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro yüzde 3.09, mevduat faizi (brüt) yüzde 35.02 ve DİBS yüzde 36.34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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