Dolar ve enflasyonda yükseliş beklentisi: Merkez Bankası'nın anketi korkunç beklentiyi açıkladı
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 64,59'dan yüzde 69,94'e çıktı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 18,99 seviyesinde oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi arttı. Bu beklenti önceki anket döneminde yüzde 64.59 iken, bu anket döneminde yüzde 69.94'e yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 37.91 iken, bu anket döneminde yüzde 40.23 oldu.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22.04 ve yüzde 24.27 olarak gerçekleşti.
DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI
Anket katılımcılarının yıl sonu Dolar/TL beklentisi de arttı. Bir önceki anket döneminde 18.89 TL olan dolar beklentisi bu anket döneminde 18.99'a yükseldi.
12 ay sonraki DOLAR/TL beklentisi ise 20.70'ten 20.92'ye yükseltildi.
GSYH BEKLENTİSİ DE ARTTI
Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3.8 olarak gerçekleşmişti.
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