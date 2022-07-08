Dolar/TL yine artıyor: Dolar/TL ne kadar oldu? (8 Temmuz 2022)

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:20

Resmi tatil nedeniyle bugün işlemler yarım gün gerçekleşecek, önümüzdeki haftanın ilk bölümünde de piyasa kapalı olacak.

Bugün iç veri gündemi ve dış piyasalar izlenecek. Mayıs ayı cari açık verileri, TCMB piyasa katılımcıları anketi ve kapanış ardından Fitch'in olası Türkiye kredi notu değerlendirmesi izlenecek.

TL'NİN DAHA ÇOK DEĞER KAYBETMESİNDEN KORKULUYOR

Reuters anketine göre enerji fiyatlarının ticaret açığında sert büyümeye yol açmasıyla Mayıs ayında cari açığın 6.7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 14, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 23.5 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL'nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalarda hakim konumda. Bankacılar ayrıca TL'deki değer kaybını bir kamu tercihi olarak da niteliyorlar.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı Mart'tan beri en büyük günlük kaybını %10 ile bu hafta yaşadıktan sonra yeniden 105 doların üzerinde işlem görüyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre brent petrolünde 10 dolarlık artış/düşüş Türkiye'nin yıllık enerji ithalatına 4.5-6 milyar dolar yükseltici/düşürücü etki yapıyor. Petrol fiyatlarındaki küresel resesyon kaynaklı düşüşün kalıcı olup olmayacağı Türkiye'nin geçen yıl 50 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki dönemde hangi seviyede oluşacağının hesaplanması için izleniyor.

Enerji faturası, mevcut politikada döviz dengesi üzerinde belirleyici olduğu için takip ediliyor.

BDDK ESNEKLİĞE GİTTİ

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) ise şirketlerin TL kredi kullanımını nakdi yabancı para pozisyonuna göre düzenleyen kararına dair bazı esnekliklere gitti.

BDDK'nın 2 hafta önceki kararı ile dün açıklanan verilere göre kurumsal başta olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolar döviz cinsi mevduatın TL'ye geçtiği dünkü haftalık verilerde görülmüştü.

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık'tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK kararı ile 16.03'e kadar geriledikten sonra bu seviyelerde kalıcı olamamıştı.

Dolar/TL bu sabah 17.32'ye kadar yükseldi. Kur şu dakikalarda 17.30 seviyesinde işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si ise dün günü 845/855 seviyesinde tamamladı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNDE

ABD borsaları dün, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ekonomiye dair iyiye dönük işaretler vermelerinin ardından kazanım elde etti. Fed yönetim kurulu üyesi Christopher Waller resesyon endişeleri "abartılı" olarak nitelerken St. Louis Fed Başkanı James Bullard ekonomide yumuşak iniş beklediğini açıkladı.

Euro yatırımcıların Avrupa'da resesyon beklentileriyle son iki ayın en kötü haftasını kaydetmeye hazırlanırken 20 yılın dip seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Piyasalar bugün TSİ 1530'da açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisini takip edecek.

Dolar endeksi =USD eurodaki düşüşten destek bularak bu hafta 20 yılın en yüksek seviyesi olan 107.270'i test etti. Endeks en son yüzde 0.04 artışla 107.02 dolarda seyretti. Dolar endeksindeki yükseliş TL için de risk unsuru olarak takip ediliyor.