TÜİK açıkladı: Bina inşaatı maliyetlerinde artış durmuyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Kasım 2025 “İnşaat Maliyet Endeksi” verileri, inşaat sektöründe maliyet artışının sürdüğünü gösterdi. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,93 oranında yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,70 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,12 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksindeki artış yüzde 20,48 olurken, işçilik endeksi yüzde 30,98 oranında arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Bina inşaatı maliyet endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 23,50 olarak kaydedildi.

Aylık değişimde malzeme endeksi yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre bakıldığında, bina inşaatında malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi ise yüzde 30,37 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA YILLIK ARTIŞ DAHA YÜKSEK

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de kasım ayında aylık bazda yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık artış oranı ise yüzde 25,33 olarak hesaplandı.

Bu grupta aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,72 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,04 oranında azaldı. Yıllık karşılaştırmada ise malzeme endeksi yüzde 21,90, işçilik endeksi yüzde 33,14 artış kaydetti.

TÜİK’in yayımladığı veriler, hem bina hem de bina dışı yapılarda maliyet artışlarının özellikle işçilik kaleminde yüksek seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.