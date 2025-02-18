TÜİK açıkladı: Çalışma süreleri uzadı, kadın işsizliği yükseldi!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 10:43

Güncelleme: 18.02.2025 - 10:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı IV. çeyrek Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,6'ya gerilerken, atıl işgücü oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 28’e yükseldi. Çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 42,8 saate çıktı.

İşsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık bir azalma gösterdi. TÜİK'in verilerine göre, işsiz sayısı 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişiye geriledi. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,9, kadınlarda ise yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti. Ancak atıl işgücü oranındaki artış, işgücü piyasasında yapısal sorunların devam ettiğine işaret etti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ARTTI

İstihdam oranı, IV. çeyrekte yüzde 49,6’ya yükseldi ve 141 bin kişilik bir artışla 32 milyon 755 bine ulaştı. İşgücüne katılım oranı ise yüzde 54,2 olarak belirlendi, kadınlarda ise bu oran yüzde 36,8 oldu.

KADINLARDA İŞSİZLİK ARTIYOR

Genç işsizlik oranı ise 15-24 yaş grubunda bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık bir düşüşle yüzde 16,1’e geriledi. Ancak kadınlarda genç işsizlik oranı hala yüksek seviyelerde kalarak yüzde 22,5’e ulaştı.

SEKTÖREL İSTİHDAM DEĞİŞİKLİKLERİ

Sektörel bazda, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinde istihdam artışı görülürken, hizmet sektöründe 36 bin kişilik bir düşüş yaşandı. Çalışanların büyük kısmı hizmet sektöründe yer alırken, tarım sektörü yüzde 14,8’lik payla ikinci sırada yer aldı.

ÇALIŞMA SÜRESİ UZADI

İş başında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise bir önceki çeyreğe göre 0,2 saatlik artışla 42,8 saate yükseldi. Atıl işgücü oranındaki artış, zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin birleşiminden kaynaklandı. Bu oran, yüzde 28 olarak hesaplandı.