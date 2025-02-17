TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye'de 14 milyon yurttaş sosyal yardıma muhtaç!

Türkiye'deki yoksulluk giderek derinleşiyor. 2024 yılında 14 milyondan fazla yurttaş, yaşamını sürdürebilmek için sosyal yardımlara bağlı kaldı.

TÜİK verileri ortaya koydu: Türkiye'de 14 milyon yurttaş sosyal yardıma muhtaç!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:40

Türkiye'deki yoksulluk giderek derinleşiyor.TÜİK verilerine göre 2024 yılında 3,5 milyon hane sosyal yardımlarla geçimini sağladı. Sosyal yardımlara bağımlı yurttaş sayısı ise 14 milyonu aştı. Aile Destek Programı, Aralık 2024 itibarıyla yaklaşık 3 milyon hane tarafından kullanıldı.

SED PROGRAMI ILE ÇOCUKLARA DESTEK

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında, 2024 yılı sonu itibarıyla 170 binin üzerinde çocuk destek aldı.

BirGün’den alınan habere göre, yakacak yardımı 1,5 milyondan fazla haneye ulaştırılırken, doğalgaz tüketim desteğinden 500 binden fazla hane yararlandı. Elektrik tüketim desteği ise 3,4 milyon haneye verildi.

GSS prim borcu sosyal yardımlarla karşılanan kişi sayısı 8 milyona yaklaşırken, 2024’te 21 binden fazla hane "oturulamayacak derecede bakımsız" olarak kaydedildi.


Etiketler: #tüik #sosyal yardım #SED #Aile Destek Programı

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