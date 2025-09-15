TÜİK açıkladı: Çiftçinin enflasyonu belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.09.2025 12:42:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Ağustos ayı Tarım-ÜFE verilerini açıkladı. Verilere göre üretici fiyatları aylık olarak düştü, yıllık ve on iki aylık ortalamalarda ise artış kaydedildi. Farklı tarım, hayvansal ve su ürünleri gruplarında değişimler yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE, bir önceki aya göre düşüş gösterirken, yıllık ve on iki aylık ortalamalarda artış kaydedildi.

SEKTÖRLERDE DEĞİŞİM

Sektör bazında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, ormancılık ürünlerinde yüzde 1,50 düşüş görülürken, balık ve diğer su ürünlerinde yüzde 2,67 artış yaşandı.

ALT GRUPLARDAKİ GELİŞMELER

 

Alt gruplar içinde tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 0,94, çok yıllık bitkisel ürünler yüzde 12,25 gerilerken; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,68 artış gerçekleşti. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 147,08 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde görülürken, aylık bazda en yüksek artış yüzde 131,48 ile tropikal ve subtropikal meyvelerde kaydedildi.

