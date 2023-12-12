TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi ekimde düştü

Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:42

Güncelleme: 12.12.2023 - 10:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2023 dönemine ilişkin Dış Ticaret Endeksleri’ni açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, ekimde 86,2 oldu.

Endeks bir önceki yılın aynı dönemine göre yükselirken eylül ayına göre düştü. Eylülde dış ticaret haddi 86,3 olarak açıklanmıştı.

İHARACAT ENDEKSLERİ

İhracat birim değer endeksi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 azaldı, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 arttı.

İhracat miktar endeksi isebir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 46,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Eylül ayında 159,2 iken 2023 Ekim ayında yüzde 4,1 oranında azalarak 152,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Ekim ayında 158,8 iken 2023 yılı Ekim ayında yüzde 3,0 oranında artarak 163,6 oldu.

İTHALAT ENDEKSLERİ

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,4 azaldı, yakıtlarda yüzde 35,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 12,0 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 30,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Eylül ayında 126,6 iken 2023 Ekim ayında yüzde 6,4 oranında artarak 134,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Ekim ayında 115,2 iken 2023 yılı Ekim ayında yüzde 11,5 oranında artarak 128,4 oldu.