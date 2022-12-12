TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi ekimde geriledi

12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:22

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri verilerini yayımladı.

Buna göre ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ekim ayında 79,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,8 puan azalarak, 2022 yılı Ekim ayında 74,4 oldu.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1.1 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,5, yakıtlarda yüzde 29,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7 ve yakıtlarda yüzde 35,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,1 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 21'İN ÜZERİNDE

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,5, yakıtlarda yüzde 1,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Eylül ayında 156,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak, 2022 Ekim ayında 151,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ekim ayında 160,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 artarak, 2022 Ekim ayında 162,5 oldu.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4.5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Eylül ayında 116,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,5 artarak, 2022 Ekim ayında 121,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Ekim ayında 95,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 21,3 artarak, 2022 Ekim ayında 116,3 oldu.