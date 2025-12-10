Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK açıkladı: Ekim ayında sanayi üretiminde frene basıldı!

TÜİK açıkladı: Ekim ayında sanayi üretiminde frene basıldı!

10.12.2025 10:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK açıkladı: Ekim ayında sanayi üretiminde frene basıldı!

TÜİK’in yayımladığı son sanayi üretimi verileri sektördeki eğilimin yönünü ortaya koyuyor. Alt sektörlerde farklılaşan tablo, ekonomideki genel seyrin nasıl şekillendiğine işaret ediyor. Yeni dönem göstergeleri, üretim dinamiklerindeki değişimi daha görünür hale getiriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre sanayi üretimi, 2025 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Alt sektörlerde ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 9,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

AYLIK BAZDA GERİLEME YAŞANDI

Sanayi üretimi aylık bazda ise düşüş kaydetti. Ekim ayında toplam sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,2 geriledi.

İlgili Konular: #tüik #sanayi üretimi #Ekim