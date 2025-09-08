TÜİK açıkladı: En çok kazandıran yatırım araçları belli oldu!

TÜİK verilerine göre, yatırım araçlarının aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık performansları analiz edildi. Veriler, kısa ve uzun vadede farklı araçların yatırımcısına değişen oranlarda getiri sağladığını gösterdi.

AYLIK GETİRİLERDE BIST 100 ÖNE ÇIKTI

Aylık bazda en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile yüzde 4,15, TÜFE ile yüzde 4,60 olarak BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE bazında mevduat faizi (brüt) yüzde 0,77, DİBS yüzde 0,71 oranında pozitif getiri sağladı. Buna karşın külçe altın yüzde 0,33, Amerikan Doları yüzde 0,95 ve Euro yüzde 1,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE bazında ise mevduat faizi yüzde 1,21, DİBS yüzde 1,15 ve külçe altın yüzde 0,10 oranında yatırımcısına pozitif getiri sağladı. Amerikan Doları yüzde 0,52 ve Euro yüzde 0,96 oranında kayıp verdi.

ÜÇ AYLIK PERFORMANS

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 10,82, TÜFE ile yüzde 12,12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sundu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile yüzde 1,47, TÜFE ile yüzde 0,31 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

YILIN ŞAMPİYONU ALTIN

Altı aylık dönemde en yüksek reel getiri külçe altından geldi. Yİ-ÜFE ile yüzde 12,64, TÜFE ile yüzde 14,14 oranlarında yatırımcısına pozitif getiri sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 2,91, TÜFE ile yüzde 1,63 oranlarında kayıp yaşattı.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri yine külçe altın ile gerçekleşti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 30,44, TÜFE ile yüzde 22,80 oranlarında yatırımcısına en iyi getiriyi sağladı. Yİ-ÜFE bazında mevduat faizi (brüt) yüzde 14,65, DİBS yüzde 3,70 ve Euro yüzde 2,36 oranında pozitif getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 3,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 11,02 kayıp verdi. TÜFE bazında mevduat faizi yüzde 7,94, DİBS yüzde 2,38 ve Euro yüzde 3,63 oranında yatırımcısına pozitif getiri sağladı; Amerikan Doları yüzde 8,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 16,23 oranında kayıp yaşattı.