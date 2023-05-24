TÜİK açıkladı: Hizmet sektöründe güven düştü, perakende ve inşaatta arttı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 11:32

Güncelleme: 24.05.2023 - 11:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Mayıs'a ilişkin Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre güven endeksi hizmet sektöründe düşerken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,6 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 4,3 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE TALEP BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Hizmet sektöründe gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 azalarak 118’e düştü. Talep beklentisi nisanda 122,4 olarak açıklanmıştı.

Perakende sektöründe mevcut mal stok endeksi mayıs ayında yüzde 2,4 düşüş kaydetti. Mayısta 96,9’a düşen endeks nisanda 99,3’tü.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi mayısta aylık bazda yüzde 2,9 arttı. Buna göre nisanda 92 olan endeks mayısta 97’ye çıktı.