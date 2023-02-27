TÜİK açıkaldı: Ekonomik güven endeksi şubatta geriledi

TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi ocak ayında 99.3 iken, şubatta 0,3 oranında azalarak 99.1 değerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:21
TÜİK açıkaldı: Ekonomik güven endeksi şubatta geriledi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Şubat'a ilişkin Ekonomik Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,3 iken, şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.

SANAYİ, HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA GÜVEN AZALDI

Bir önceki aya göre şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 115,5 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.


tüik Ekonomi Güven Endeksi İmalat sanayisi

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