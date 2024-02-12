TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67 arttı

Yayınlanma: 12.02.2024 - 11:01

Güncelleme: 12.02.2024 - 11:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık'a yönelik İnşaat Maliyet Endeksini açıkladı

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,05 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 54,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,83 arttı.

BİNA, MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSLERİNDEKİ ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,20 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 111,62 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,13 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 2 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 112,63 arttı.