TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde artış!

İnşaat maliyet endeksi, mayıs ayında yıllık yüzde 47.95, aylık yüzde 0.54 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33.55, işçilik endeksi yüzde 104.83 arttı.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:24
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyet endeksinde artış!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.95 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0.28, işçilik endeksi yüzde 1.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 33.55, işçilik endeksi yüzde 104.83 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 49.97, aylık yüzde 0.77 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60, işçilik endeksi yüzde 1,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,38, işçilik endeksi yüzde 105,27 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,50 arttı, aylık yüzde 0,22 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,22 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,78 azaldı, işçilik endeksi yüzde 1,42 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,93, işçilik endeksi yüzde 103,18 arttı.


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