Tekirdağ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu’da inşaat işçisi, inşaatı devam eden binanın 9. katından düşerek hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:02
Tekirdağ'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde bir inşaat alanında iddiaya göre, inşaatı devam eden binanın 9. katından zemine düşen işçi 23 yaşındaki Mirkan Bingöl ağır yaralandı.

Gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Mirkan Bingöl, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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