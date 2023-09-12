TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri bir yılda yüzde 62 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 62,25, aylık yüzde 15,67 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.
Buna göre, inşaat maliyet endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 15,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,25 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 9,76, işçilik endeksi yüzde 31,66 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 47,01, işçilik endeksi yüzde 111,68 arttı.
BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,55 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,18, işçilik endeksi yüzde 31,62 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,64, işçilik endeksi yüzde 111,74 arttı.
İŞÇİLİK ENDEKSİ YÜZDE 111 ARTTI
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 18,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,31 arttı.
Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 14,76, işçilik endeksi yüzde 31,83 arttı.
Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,15, işçilik endeksi yüzde 111,47 arttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Dairesini tarlaya çevirdi: Ürün küçük değeri büyük!
- 18 kutu bira içti, inekle kavgaya tutuştu!
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor