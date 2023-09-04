TÜİK açıkladı: Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu
TÜİK verilerine göre, ağustos ayında en çok fiyat artışı yüzde 74,67 ile şans oyunlarında görüldü. Tek düşüş gerçekleşen ürün yüzde 2,72 ile patates oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta TÜFE yüzde 9,09'la beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 58,94'e yükseldi.
Ağustos ayının zam şampiyonu yüzde 74,67 ile şans oyunları oldu. Onu yüzde 53,35 ile taksi ve şehiriçi yolcu taşımalıığı, yüzde 42,44 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 36,57 ile demiryolu ile şehiriçi yolcu taşımacılığı, yüzde 26,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 21,31 ile otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı, yüzde 18,45 ile ekmek izledi. Taze meyveler kaleminde yüzde 15,49, yumurtada da yüzde 15,14'lük artış görüldü.
SADECE PATATESİN FİYATI DÜŞTÜ
Ağustosta sadece patates ve bazı yumru bitkilerin fiyatında düşüş görüldü. Bu kalemde düşüş yüzde 2,72 oldu.
Kuzu etinde yüzde 0,51, dana etinde yüzde 1,11 artış gerçekleşti.
Kahve grubunda da yüzde 4,59'luk artış meydana geldi.
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