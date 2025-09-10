TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri temmuz ayında yükselişini sürdürdü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 10:39:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayında inşaat maliyetlerinde artış sürdü. Malzeme ve işçilik giderlerindeki yükseliş sektörde etkili oldu. Uzmanlar bu durumun yatırım ve projelere yansımasını yakından izliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi Temmuz 2025’te bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,98 arttı. Aylık artışta malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Yıllık artışta malzeme endeksi yüzde 18,98, işçilik endeksi ise yüzde 31,00 seviyesinde gerçekleşti.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ

Bina inşaatı maliyet endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,81 arttı. Malzeme endeksi aylık yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 0,61 yükseldi. Yıllık artışta malzeme endeksi yüzde 18,90, işçilik endeksi yüzde 30,35 seviyesinde oldu.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 23,51 artış gösterdi. Malzeme endeksi aylık yüzde 2,53, işçilik endeksi yüzde 1,12 yükseldi. Yıllık artışta malzeme endeksi yüzde 19,21, işçilik endeksi yüzde 33,32 oldu.

Bu veriler, inşaat sektöründe hem malzeme hem de işçilik maliyetlerindeki artışın Temmuz ayında sürdüğünü gösteriyor.

 
 
