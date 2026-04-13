TÜİK açıkladı: İnşaat sektörü cirosunda aylık şok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ciro Endeksleri verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 31,7, inşaat ciro endeksi yüzde 20,2, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 ve hizmet ciro endeksi yüzde 34,6 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Toplam ciro endeksi 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 yükseldi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 4,1 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 3,0 azaldı. Ticaret sektörü ciro endeksi yüzde 1,5 artış kaydederken, hizmet sektörü ciro endeksi yüzde 2,5 yükseldi.