TÜİK açıkladı: İş dünyası da güven kaybetti
Tüketici güvenindeki büyük düşüşten sonra sektörel güven de kan kaybetti. Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi düştü, işsizlik kaygısı öne çıktı.
Bu ay, tüketici güvenindeki büyük
düşüşten sonra sektörel güvende de
önemli gerilemeler oldu.
TÜİK’in dün açıkladığı “Hizmet,
Perakende Ticaret ve İnşaat Güven
Endeksleri, Ağustos 2023” raporuna
göre güven endeksi, Ağustos 2023’te
önceki aya kıyasla hizmet sektöründe
yüzde 1.7 düşüşle 115.3, perakende
ticarette yüzde 0.4 düşüşle 114.3 ve
inşaatta yüzde 0.7 düşüşle 87.4 puana
indi. Bu düşüşlerde, hizmet açısından
son 3 aydaki talep, perakende
açısından son 3 aydaki iş hacmiyle
ilgili kaygılar daha etkili oldu. İnşaat
açısından ise gelecek 3 ayda çalışan
sayısıyla ilgili kaygılar öne çıktı.
Yine dün, Merkez Bankası’nın
açıkladığı “Reel Kesim Güven
Endeksi” (RKGE) raporuna göre
Ağustos 2023’te önceki aya kıyasla
RKGE, 0.3 puan azalışla 104.6 puan
oldu. İmalat sanayisiyle ilgili RKGE
kapsamında gelecek 3 aydaki ihracat
sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki
üretim hacmi, genel gidişat ve
mevcut mamul mal stokuna ilişkin
değerlendirmeler endeksi azalış
yönünde etkiledi. Öte yandan yine
Merkez Bankası’nın açıkladığı veriye
göre bu ay imalat sanayisindeki
kapasite kullanım oranı, önceki aya
kıyasla 1.2 puan azalışla yüzde 75.7
oldu.
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