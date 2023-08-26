TÜİK açıkladı: İş dünyası da güven kaybetti

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Bu ay, tüketici güvenindeki büyük düşüşten sonra sektörel güvende de önemli gerilemeler oldu.



TÜİK’in dün açıkladığı “Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Ağustos 2023” raporuna göre güven endeksi, Ağustos 2023’te önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1.7 düşüşle 115.3, perakende ticarette yüzde 0.4 düşüşle 114.3 ve inşaatta yüzde 0.7 düşüşle 87.4 puana indi. Bu düşüşlerde, hizmet açısından son 3 aydaki talep, perakende açısından son 3 aydaki iş hacmiyle ilgili kaygılar daha etkili oldu. İnşaat açısından ise gelecek 3 ayda çalışan sayısıyla ilgili kaygılar öne çıktı.



Yine dün, Merkez Bankası’nın açıkladığı “Reel Kesim Güven Endeksi” (RKGE) raporuna göre Ağustos 2023’te önceki aya kıyasla RKGE, 0.3 puan azalışla 104.6 puan oldu. İmalat sanayisiyle ilgili RKGE kapsamında gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Öte yandan yine Merkez Bankası’nın açıkladığı veriye göre bu ay imalat sanayisindeki kapasite kullanım oranı, önceki aya kıyasla 1.2 puan azalışla yüzde 75.7 oldu.





