Kadın cinayetlerinde eski İçişleri Bakanı Soylu ile TÜİK verileri uyuşmadı: Kafalarını kuma gömüyorlar

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:10

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen aralıkta yaptığı açıklamada, “2022 yılında kadın cinayeti sayısı 260’tır ve 2014 yılından beri şu ana kadar en düşük seviyesindedir” demişti. Ancak TÜİK’in “cinayet, saldırı” başlığı altında yayımladığı 2022 kadın cinayetleri sayısının 137 olduğu görüldü.

Cumhuriyet konuya ilişkin Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve avukat Selin Nakıpoğlu ile konuştu.

(Canan Güllü)

Güllü, “TÜİK’in verileri bizim medyaya yansıyan cinayetlerden aldığımız rakamların kenarından sağından solundan geçmemiş. Ayrıca yaralanma sonrası ölümle sonuçlanan olayları takip ettiler mi? Kasten öldürmeyi mi aldılar? Örneğin birer birer kadın isimlerini karşılaştırmak lazım” dedi.

Güllü, “Sayın bakan da geçtiğimiz dönemde verileri söylerken bir önceki yılın aylarını karşılaştırmaya gitmişti. Örneğin nisan ayında on olmuşsa bir sonraki yılın nisan ayında dokuz olmasını kadın cinayetlerinin azalmasına yönelik bir tanımlama olarak değerlendirmişti. Bu tanımlama yanlış. Bütüncül olarak, hangi önleyici politikalar olduğuna bakmak gerekiyor” dedi.

‘GERÇEKLERİ GİZLİYORLAR’

(Selin Nakıpoğlu)

Nakıpoğlu ise “İstense şiddete maruz kalan kadınların, çocukların, LGBTİ+’ların bilgilerinin ne kadar kolay elde edilebileceğini biliyoruz. Ama ısrarla toplanmıyor” diye konuştu. Nakıpoğlu, “Gerçekleri gizliyorlar. Devekuşu gibi kafalarını kuma gömenler başkalarını aldattığını sanarak kendilerini aldatmakta. Hatta “Cebinde koruma kararı olup öldürülen kadın yoktur” diyen bakan bile gördük. Sıfır tolerans gibi iddialı laflar edenler, önce günden güne artmakta olan güvenilir veri bulma ihtiyacını karşılamak zorundadır” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in açıkladığı verilerle Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerinin de uyuşmadığı ortaya çıkmıştı.