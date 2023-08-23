TÜİK açıkladı: Tüketicinin ekonomiye güveni azaldı

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici güven endeksi, temmuz ayında 80,1 iken ağustos ayında yüzde 15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:02
TÜİK açıkladı: Tüketicinin ekonomiye güveni azaldı
Abone Ol google-news

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 15,1 azaldı. Temmuzda 80,1 olan endeks, ağustosta 68 olarak kayıtlara geçti.

TARİHİ DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,5 iken ağustosta yüzde 12,9 azalışla 56,2'ye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 79,2 iken bu ay yüzde 7,7 azalarak 63,7 oldu.

Temmuzda 82,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 düşüşle bu ay 63,1'e indi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise temmuzda 94,4 iken ağustosta yüzde 5,7 azalışla 89 olarak hesaplandı.


Player Alanı
Tüketici eğilim anketi tüketici güven endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası türkiye istatistik kurumu

İlgili Haberler

TÜİK: İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.3 arttı

TÜİK: İstihdam endeksi ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3.3 arttı
TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi enflasyonu haziranda yüzde 27.7’ye geriledi

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi enflasyonu haziranda yüzde 27.7’ye geriledi
Son Dakika : TÜİK'e göre işsizlik oranı ikinci çeyrekte azaldı

Son Dakika : TÜİK'e göre işsizlik oranı ikinci çeyrekte azaldı

En Çok Okunan Haberler