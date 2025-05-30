TÜİK açıkladı: İstihdam düştü işsizlik yükseliyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının birinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini, nisan ayı işgücü istatistiklerini ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) sonuçlarını yayımladı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyürken, işsizlik oranı yüzde 8,6’ya yükseldi. Hizmet sektöründeki fiyat artışları ise dikkat çekici seviyelere ulaştı.

GSYH 12 TRİLYON TL’NİN ÜZERİNDE

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası cari fiyatlarla 12 trilyon 125 milyar liraya yükseldi. Dolar bazında bu rakam 335 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Hanehalkı harcamaları yüzde 2 artarken, devletin harcamalarında artış yüzde 1,2 oldu. Yatırımları gösteren sabit sermaye oluşumu ise yüzde 2,1 büyüdü. İthalat yüzde 3 artarken ihracat sınırlı bir düşüşle yüzde 0,01 azaldı.

İŞSİZLİK YÜZDE 8,6'YA YÜKSELDİ

Nisan ayında işsiz sayısı 3 milyon 63 bine ulaştı, işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu. Kadınlarda işsizlik yüzde 11,5, erkeklerde yüzde 7,1 olarak hesaplandı. Gençlerde ise işsizlik oranı yüzde 15,7’ye çıktı.

İSTİHDAM AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı 316 bin kişi azaldı. Ortalama haftalık çalışma süresi 1,2 saat düşerek 42,2 saat oldu. İstihdam oranı ise yüzde 48,8'e geriledi.

İşgücü ödemeleri geçen yıla göre yüzde 42,9 arttı. Emeğin ekonomideki payı yüzde 41,7’den yüzde 43,7’ye yükseldi.

HİZMET FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 4,24 arttı. Yıllık artış yüzde 37,15 olarak açıklandı. En çok artış bilgi ve iletişim hizmetlerinde görüldü.