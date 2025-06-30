TÜİK açıkladı: Mayıs ayı işsizlik verileri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı Mayıs 2025’te bir önceki aya göre 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan gerileyerek yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. Erkek işsizliği yüzde 6,5, kadın işsizliği ise yüzde 11,9 seviyesinde ölçüldü.

İSTİHDAM VE İŞGÜCÜNE KATILMA VERİLERİ

Mayıs ayında istihdam edilen kişi sayısı 100 bin artışla 32 milyon 519 bine yükseldi. İstihdam oranı yüzde 49,0 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak açıklandı. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,5 seviyesinde kaydedildi.

İşgücüne katılanların sayısı 31 bin artışla 35 milyon 491 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 53,5 olarak kaldı. Erkeklerde işgücüne katılım yüzde 70,9, kadınlarda ise yüzde 36,5 olarak bildirildi.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 15,4 olarak tahmin edildi. Erkeklerde işsizlik yüzde 11,0, kadınlarda yüzde 23,5 seviyesinde gerçekleşti.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE ATIL İŞGÜCÜ

İstihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,6 saat artışla 42,7 saat olarak açıklandı.

Atıl işgücü oranı yüzde 31,0 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak bildirildi.