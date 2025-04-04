TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonda artış!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:56

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:56

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE mart ayında yüzde 2,6 arttı. Şubatta yüzde 2,28 artış olmuştu.

TÜİK verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 2,46 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç martta yüzde 2,22 arttı.