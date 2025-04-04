TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonda artış!

TÜİK mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon oranını açıkladı. Açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE mart ayında artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonda artış!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:56

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE mart ayında yüzde 2,6 arttı. Şubatta yüzde 2,28 artış olmuştu.

TÜİK verilerine göre, mart ayında TÜFE yüzde 2,46 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 seviyesine geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç martta yüzde 2,22 arttı.


Etiketler: #mevsim #TÜFE #enflasyon #tüik

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