Mart ayı enflasyonu açıklandı: TÜİK, ENAG ve İTO arasında çarpıcı fark!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:41

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:41

TÜFE'deki değişim, Mart 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış gösterdi.

Şubat ayında TÜİK, enflasyonu aylık yüzde 2,27 ve yıllık yüzde 39,05 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayında enflasyonu aylık yüzde 3,79, yıllık yüzde 46,23 olarak bildirdi.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mart ayında tüketici fiyat endeksindeki (E-TÜFE) artışı aylık yüzde 3,91, yıllık yüzde 75,20 olarak hesapladı.

ALKOL VE TÜTÜNDE YÜKSEK ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25, konutta ise yüzde 2,10 artış gösterdi. Bu grupların aylık değişimlere olan etkisi sırasıyla, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Mart ayında en fazla fiyat artışı, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 9,96 ile görüldü.

Ana harcama grupları arasında yıllık değişimlerde, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59, konutta ise yüzde 68,63 artış gerçekleşti. Bu grupların yıllık değişime etkileri ise, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

Mart 2025 itibarıyla, 143 temel başlığın 25'inde düşüş yaşanırken, 5 başlıkta değişim olmadı. 113 başlıkta ise artış görüldü.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç, TÜFE'deki değişim Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 ve on iki aylık ortalamalarda ise yüzde 50,56 artış gösterdi.

ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Mart ayında, tüketici fiyatları bazında en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste gerçekleşti. Patatesi, yüzde 23,85 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler ve yüzde 22,82 ile şans oyunları takip etti. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 18,13 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

ÖNCEKİ VERİLER NE YÖNDEYDİ?

TÜİK, şubat ayında yıllık enflasyonu yüzde 39,05 olarak açıklarken, ENAG aynı dönemde yüzde 75,20, İTO ise yüzde 46,23 olarak belirledi. Ocak ayında ise ENAG yıllık enflasyonu yüzde 81,01, TÜİK yüzde 42,12 ve İTO yüzde 55,27 olarak duyurmuştu.