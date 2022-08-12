TÜİK açıkladı: Perakende satış hacmi haziranda geriledi

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 hazirana ilişkin Perakende Satış Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11.4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 azaldı.

Perakende satış hacmi haziranda bir önceki aya göre ise, yüzde 0.7 azaldı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

PERAKENDE CİRO

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100.3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 203,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8.4 yükseldi.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,3 arttı.

EN FAZLA CİRO ARTIŞI HİZMETTE

Öte yandan, TÜİK’in bugün açıkladığı bir diğer veri de 2022 Haziran’a ilişkin Ciro Endeksleri oldu.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı haziran ayında yıllık yüzde 129.8 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 133.5, inşaat ciro endeksi yüzde 119,9, ticaret ciro endeksi yüzde 118,7, hizmet ciro endeksi yüzde 167.0 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Haziran ayında aylık bazda ise yüzde 7.5 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7.5, inşaat ciro endeksi yüzde 16.8, ticaret ciro endeksi yüzde 6.1, hizmet ciro endeksi yüzde 9.4 arttı.