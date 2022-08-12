TÜİK açıkladı: Sanayi üretim verileri belli oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:35

TÜİK, Haziran ayı sanayi üretim verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi, haziran ayında aylık 1.3 artarken, yıllık artış yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Arındırılmamış sanayi üretiminde yıllık artış yüzde 8.4 olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre yıllık bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 arttı.

Aylık bazda ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 artış gösterdi.