TÜİK açıkladı: Perakende satışlar temmuzda arttı
TÜİK'e göre, perakende satış hacmi 2022 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.7, bir önceki aya göre yüzde 1.8 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de yıllık yüzde 134.1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2022 dönemine ait Perakende Satış Endeksleri ve Ciro Endekslerini açıkladı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,0, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,1 azaldı.
Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,6 arttı.
PERAKENDE CİRO YÜZDE 130.8 ARTTI
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 130,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 125,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 168,6 arttı.
Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,2 arttı.
TOPLAM CİRO ARTTI
Öte yandan Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Eylül ayında yıllık yüzde 134,1 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 125,0, inşaat ciro endeksi yüzde 118,9, ticaret ciro endeksi yüzde 132,2, hizmet ciro endeksi yüzde 165,6 arttı.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Eylül ayında aylık yüzde 3,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,0, inşaat ciro endeksi yüzde 5,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,6, hizmet ciro endeksi yüzde 6,8 arttı.
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