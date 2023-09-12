TÜİK açıkladı: Perakende satışlar temmuzda arttı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:02

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:02

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Perakende Satış Endeksleri, Temmuz 2023 verilerini yayımladı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 41,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,0 arttı.

SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2.7 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,4 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 1,0 azaldı.

CİRO YILLIK YÜZDE 93.3 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 84,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 124,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 38,1 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 12 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 23,9 arttı.

TOPLAM CİRO ENDEKSİ TEMMUZDA YILLIK BAZDA YÜZDE 77 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 77 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, Temmuz'da yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,2 arttı. Temmuzda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 9,8, inşaat ciro endeksinde yüzde 11,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 12,6 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 9,7 artış görüldü.